"Fleur de Tonnerre" : l'histoire de la plus prolifique tueuse en série française avec Déborah François

Hélène Jégado est née près de Lorient en 1803. Surnommée "Fleur de tonnerre" par sa mère, elle est toujours aujourd’hui la plus grande tueuse en série de l’histoire française. Condamnée pour le meurtre de 37 personnes, elle est guillotinée à Rennes en 1852. En 2013, Jean Teulé adapte cette histoire vraie en un roman incroyable et intéressant dans lequel il dresse le portrait d’une Bretagne pétrie de superstitions.

Hélène Jégado a commis son premier crime à l’âge de 7 ans, assaisonnant la bouillie de sarrasin de sa mère avec des graines mortelles de belladone. Commence alors son voyage funeste à travers la Bretagne, elle éliminera tous ceux qui accueillent cette " excellente cuisinière " à bras ouverts sans discrimination. Nous découvrons alors une personnalité cruelle, manipulatrice et sans morale. Ses crimes n’étaient expliqués par rien d’autre que son envie d’être l’incarnation d’Ankou.

Deborah François incarne parfaitement la folie et la douleur de son personnage, grisée par le manque d’amour parental et les légendes oniriques bretonnes. Elle est accompagnée de Benjamin Biolay et le film est réalisé par Stéphanie Pillonca-Kervern.