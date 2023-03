"Fleur de lait" de Miguel Vila : "Peut-on faire du beau avec du laid?"

Dans le Déclic Culture, Thierry Bellefroid présente la BD Fleur de lait de Miguel Vila parue aux éditions Presque Lune.

"Peut-on faire du beau avec du laid ?" C’est la question qui taraude l’auteur, jeune auteur italien ayant intrigué la critique et le public avec sa précédente BD Padovaland. Miguel Vila s’intéresse donc à la laideur, celle d’une jeunesse désœuvrée vivant dans une zone industrielle du nord de l’Italie. On traite le portrait d’un jeune couple n’arrivant pas à se trouver, notamment sur le plan sexuel. L’arrivée d’une mère possédant une forte poitrine dont sort encore le lait maternel va entraîner un désir chez le garçon et littéralement créer un triangle relationnel entre les personnages.

"Peu à peu, on rentre dans l’intérieur de ces personnages tourmentés et dans la façon dont parler de leurs troubles sexuels parle de leur société et de leur mal-être. Tout cela est dit avec le dessin par des expressions incroyables de visage, des silences et des découpages étonnants." explique Thierry Bellefroid.

Les détails sont parfois répugnants, et c’est justement le but recherché. Au fil des pages, l’auteur tente peu à peu de mettre le lecteur mal à l’aise pour montrer qu’il y a un autre monde derrière le monde, il y a une autre réalité derrière les publicités et derrière l’Italie qui est soi-disant le pays où on vit et on mange le mieux. Une réalité triste, dure, qui se cherche et qui interroge.

"Je pense que c’est un grand nom de la BD, et je ne suis pas le seul à le penser" affirme Thierry Bellefroid. Ayant déjà reçu les louanges de ses pairs en Italie, son succès à l’international dépend de l’appétit des lecteurs pour des histoires qui les troublent et qui ne sont pas d’une beauté absolue.