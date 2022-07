"FLESH" au Festival "In" d’Avignon : quatre histoires de chair, "viandes tièdes" à vif

En 2015, la Cie Still Life, alors âgée de quatre ans, présentait sa forme courte FROZEN dans le cadre du Festival XS du Théâtre National dont la dernière édition s’est tenue cette année. C’est à cette occasion qu’ils sont repérés par l’équipe du Festival "In" d’Avignon. FROZEN est alors programmé dans les Sujets à vif ; un dialogue s’instaure entre les membres de la compagnie bruxelloise et Agnès Troly, collaboratrice du directeur du Festival Olivier Py en charge de la programmation. NO ONE, crée en 2019 au Théâtre des Tanneurs, doit ainsi figurer au menu de l’édition 2020 du Festival. Hélas, covid oblige, tout est annulé. Pas de report prévu pour ce projet-ci mais la porte reste ouverte… Pendant le confinement, la compagnie ne chôme pas ! Avec Thomas van Zuylen, leur co-scénariste, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola se mettent à écrire de manière intuitive. De ce processus naîtra FLESH, "la chair" en anglais. Still Life est adepte des titres anglophones, "une façon d’unifier les choses dans notre pays où nous avons trois langues", explique Aurelio Mergola. Autre manière de fédérer : le sujet. Les quatre histoires que le spectacle dépeint successivement sont indépendantes les unes des autres, pourtant celles-ci sont reliées entre elles par une thématique, formant un quadriptyque inquiétant, sorte d’Hydre à quatre têtes. À peine une scène finie, plongeant le spectateur dans un état de stupeur, une autre commence, toute aussi barrée ! FLESH a comme fil rouge un thème qui nous parle à tous : la solitude et notre besoin irrépressible de contact physique. C’est une œuvre de théâtre non verbal, ce qui ne veut pas dire que des bruits n’y sont pas présents ! Un choix qui favorise une écoute attentive du public. Sur scène Muriel Legrand (formidable actrice au sens du rythme impeccable !), Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola et Jonas Wertz, communient par le souffle avec la salle. Le théâtre redevient "religare", ce lieu qui nous unit.

Le texte se présente sous la forme d’une longue didascalie mise en espace par Sophie Leso, une partition physique ciselée à la seconde près. Dans la première scène intitulée "And Yet", un fils se rend à l’hôpital pour accompagner son père mourant dans ses derniers instants. Les préparatifs sont longs : mettre ses effets personnels dans un sac en plastique étanche, se désinfecter les mains, enfiler une blouse, se désinfecter les mains à nouveau, enfiler des gants, se redésinfecter les mains… Le comique de répétition opère, la salle explose de rire. FLESH est emplie d’humour noir. Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola confient avoir comme inspiration le cinéaste suédois Roy Andersson, maître du genre. La pièce présente des situations banales poussées à l’extrême : une soirée d’anniversaire de mariage qui dégénère, une expérience de réalité virtuelle, un enterrement… Le fantastique surgit de-ci de-là, par petites touches. Il y a du Maupassant, du Kafka dans ce théâtre visuel.