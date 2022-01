"Flemmard", des pantoufles belges confortables en laine d’alpaga

Les trois amis ont travaillé plusieurs années pour élaborer leur pantoufle idéale. Ils ont rapidement abandonné le plastique et le synthétique des modèles habituels pour privilégier des matières premières de grande qualité et 100% naturelles : de la laine et du cuir dont l’origine se trouve de l’autre côté du monde.

Guillaume – l’aventurier de la bande – travaille en effet au Mexique et voyage régulièrement au Pérou pour son travail. Là-bas, il a découvert la laine de mérinos et d’alpaga – chaude, très douce et très résistante – dans la région de l’Altiplano et dans les hauts plateaux situés à 4000 mètres d’altitude dans la cordillère des Andes.

A Lima, la capitale du Pérou, Guillaume a également fait la connaissance d’Evelin Huerta et de son mari José Yanarico dont la famille travaille depuis trois générations dans la confection de chaussons en alpaga. Entre les trois amis et le couple d’artisans péruviens, une amitié se noue, ainsi qu’un partenariat commercial de longue durée. Evelin et son équipe d’artisans confectionnent ainsi chaque pantoufle à la main, du début à la fin à partir des peaux et des laines acheminées par José depuis l’Altiplano.

L’objectif, c’est aussi de mettre en avant l’artisanat traditionnel et de rémunérer les artisans à leur juste valeur. " Nous avons développé une relation très proche avec Evelin. Notre but, c’est de développer ce projet avec elle et de lui payer le juste prix… Nous l’aidons aussi à prendre conscience de la valeur de sa production artisanale et ainsi lui permettre de se développer. Avec l’augmentation de la demande, elle a pu d’ailleurs embaucher de nouvelles personnes dans son atelier en pleine crise du Covid-19. Pour nous, l’humain reste central dans notre projet. "

