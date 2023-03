Flémalle : une voiture percute un rond-point et traverse littéralement un hall omnisports

La salle Louis Melin est une infrastructure communale.

Par chance, au moment où cela s’est passé, les gamins venaient de rentrer dans les vestiaires

Elle abrite des clubs de mini-foot, de basket et de gymnastique qui, désormais, ne pourront plus l’utiliser. "La salle est impraticable et le sera, très certainement, pour un certain temps. Dès demain, on va se réunir avec le CSL (Centre Sportif Local qui gère les infrastructures sportives communales, ndlr) pour trouver des solutions pour ces clubs".

D'importantes pluies se sont abattues sur la région liégeoise ce jeudi soir.