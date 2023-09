Enregistré il y a 46 ans et deux jours aujourd'hui - le 29 août 1977 - Rumours Live rassemble le line-up classique - Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham - et la majorité des titres des albums Fleetwood Mac et Rumours de 1975, ainsi que le tube "Oh Well" de l'époque de Peter Green, sorti en 1969.