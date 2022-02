Fleetwood Mac: un best-seller réalisé en pleine rupture et sous cocaïne...

Rumours, un pas supplémentaire

Vu le succès de la nouvelle formule et de l'album Fleetwood Mac - son premier "numéro un" dans les charts américain - le groupe se doit de continuer dans la même direction et même d'aller encore plus loin, de peaufiner ces nouvelles sonorités de plus en plus éloignées du blues-rock et beaucoup plus centrées sur un pop/rock FM très efficace.

Pour ce faire, le groupe va se rendre dans les meilleurs studios d'enregistrement américains de l'époque. Citons notamment le célèbre Record Plant de Los Angeles, le Wally Heider Studios (un studio cher à Jefferson Airplane, Grateful Dead ou encore Crosby, Stills, Nash & Young), également à Los Angeles, le Criteria Studio de Miami (un des studios favoris d'Eric Clapton dans lequel il enregistrera notamment avec Derek And The Dominos et en solo l'album "461 Ocean Boulevard").

Fleetwood Mac assure lui-même la production assisté par deux ingénieurs du son chevronnés : Ken Caillat et Richard Dashut.