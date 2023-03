Fleetwood Mac : Stevie Nicks rend hommage à son amie Christine McVie

C’était le premier concert de la chanteuse depuis cette triste nouvelle. Pendant son interprétation de "Landslide" qui clôturait son set, on a pu voir défiler quelques belles photos souvenirs des deux amies.

A la fin de la chanson, les lumières se sont éteintes et Stevie Nicks s’est inclinée. Elle a levé la tête lorsque les lumières se sont rallumées, laissant apparaître des larmes alors qu’elle remerciait le public et déclarait : "Il n’y a vraiment pas grand-chose à dire. On fait comme si elle était toujours là, c’est comme ça que j’essaie d’y faire face".

Un peu plus tôt, Stevie Nicks a aussi rendu hommage à Tom Petty avec une reprise de "Free Fallin" et son duo “Stop Draggin’My Heart Around,” avec Billy Joel qui l’a rejoint sur scène pour assurer le chant avec elle. Elle est ensuite revenue lors du set de ce dernier pour interpréter “And So It Goes.”