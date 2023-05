Fleetwood Mac : Stevie Nicks remercie Taylor Swift pour sa chanson qui l’aide à faire le deuil de Christine McVie

Stevie Nicks a remercié Taylor Swift d’avoir écrit la chanson "You’re on Your Own, Kid" de l’album Midnights, qui, selon la chanteuse de Fleetwood Mac, l’a aidée à faire son deuil après la perte de son amie Christine McVie.

"Merci à Taylor Swift de m’avoir rendu service en écrivant une chanson intitulée "You’re on Your Own, Kid", a déclaré la chanteuse le lundi 22 mai lors d’un concert à Atlanta. "C’est la tristesse de ce que je ressens."

Stevie Nicks a ensuite expliqué à quel point elle était proche de Christine McVie, même lorsqu’elles ont été séparées pendant de longues périodes : "Même à l’autre bout du monde, [Christine et moi] n’avions pas besoin de nous parler au téléphone, nous n’étions pas vraiment des copines de téléphone. Puis on retournait à Fleetwood Mac, on entrait et on se disait : "Petite sœur, comment vas-tu ?". C’était comme si aucune minute ne s’était écoulée, comme si aucune dispute n’était survenue au cours de nos 47 années d’existence".

Pour conclure son discours, l’artiste a paraphrasé le refrain de "You’re on Your Own, Kid", en disant : "Nous étions toutes les deux seules, les enfants. Nous l’avons toujours été. Et maintenant, je dois apprendre à me débrouiller seule, toute seule. Alors, vous m’aidez à le faire. Merci."