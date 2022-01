Fleetwood Mac : Mick Fleetwood producteur d’une série sur une rockstar en phase terminale d’un cancer

C’est pour la chaîne de télévision Fox que le cofondateur de Fleetwood Mac s’est engagé à produire une série intitulée 13 Songs.

La série raconte le parcours d’un musicien âgé nommé Jasper Jones et de son groupe, The Grift. Il est atteint d’un cancer en phase terminale et n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Il tente alors de retourner dans son groupe pour écrire 13 chansons avant sa mort.

On ne connaît pas encore les acteurs qui incarneront les personnages, mais la série sera écrite par Will Reiser, qui avait déjà travaillé sur le film 50/50 avec Joseph Gordon Levitt.

De son côté, Mick Fleetwood contribuera principalement au projet en "fournissant des idées" et de la musique.

En mars dernier, il avait confié qu’il souhaiterait revoir tous les artistes qui ont participé à l’aventure Fleetwood Mac pour jouer tous ensemble sur scène.

Alors que Lindsey Buckingham avait été viré du groupe en 2018, et qu’il était encore catégorique quant à son éventuel retour l’année passée, Mick Fleetwood semblait changer d’avis par la suite : "Le rôle de Lindsey dans Fleetwood Mac ne sera, pour des raisons évidentes, jamais oublié. […] Est-ce que j’aimerais qu’on se reforme ? Oui, j’aime penser que chacun d’entre nous peut guérir, tout en respectant les autres membres du groupe, Neil Finn et Mike Campbell [Mike Campbell (Tom Petty And The Heartbreakers) et Neil Finn (Crowded House) l’ont remplacé lors de la dernière tournée]."

Quand on lui a demandé à qui il pensait pour une nouvelle tournée, Mick Fleetwood a répondu au Los Angeles Times : "J’espère revoir tout le monde ! Je n’en ai pas fini. Et si je peux tirer John McVie hors de son bateau, lui non plus n’en a pas fini !"

Il ajoute : "Mon rêve serait que chaque personne qui a joué dans le groupe revienne. C’est ce qui me motiverait le plus, car on fait partie d’un tout."