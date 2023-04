Fleetwood Mac : les causes de la mort de Chritsine McVie

La cause principale du décès de Christine McVie a été révélée dans un nouveau rapport citant le certificat de décès de la chanteuse et claviériste de Fleetwood Mac.

Christine McVie est décédée fin novembre 2022, à l’âge de 79 ans. Les causes de son décès n’avaient pas été révélées à l’époque, une déclaration de sa famille indiquant seulement qu’elle était "décédée paisiblement" à l’hôpital "à la suite d’une courte maladie".

Le 3 avril, le magazine The Blast a rapporté que la mort de Christine McVie était principalement due à un AVC. Selon la clinique Mayo, un accident vasculaire cérébral "survient lorsque l’irrigation sanguine d’une partie du cerveau est interrompue ou réduite, empêchant les tissus cérébraux de recevoir de l’oxygène et des nutriments".

Selon le certificat de décès de l’artiste, la musicienne avait également été diagnostiquée avec une "tumeur maligne métastatique d’origine primaire inconnue", ce qui signifie que des cellules cancéreuses avaient été détectées dans son corps mais qu’il n’avait pas été possible d’en déterminer l’origine.

Lors d’une interview avec Rolling Stone en juin dernier, McVie avait déclaré être en "assez mauvaise santé", ajoutant qu’elle souffrait d’un "problème de dos chronique qui m’affaiblit".

Après l’annonce de son décès, Fleetwood Mac a rendu hommage à son amie dans une déclaration commune, la décrivant comme "la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie".

"Elle était vraiment unique, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure", ont écrit les membres du groupe. "Nous avons eu beaucoup de chance de vivre avec elle. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs extraordinaires que nous avons. Elle nous manquera énormément."

Stevie Nicks et Mick Fleetwood, membres de Fleetwood Mac, ont également rendu hommage à Christine McVie. La première a partagé une lettre émouvante écrite à la main à sa "meilleure amie au monde" et a fait référence à la chanson "Hallelujah" de Haim "Women in Music Pt. III" de 2020.

"Une partie de mon cœur s’est envolée aujourd’hui", a écrit Mick Fleetwood dans son propre communiqué. "Tout ce qui te concerne va me manquer." Quelques jours plus tard, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac a décrit le décès de Christine McVie comme "profondément déchirant" dans une note manuscrite qu’il a postée sur Instagram. "Christine était une camarade musicale, une amie, une âme sœur, une sœur".

D’autres hommages ont afflué dans le monde de la musique : Harry Styles, Jeff Tweedy de Wilco, LCD Soundsystem et d’autres ont interprété des chansons écrites par Christine McVie lors de leurs propres concerts.

En février dernier, Mick Fleetwood a évoqué la possibilité que Fleetwood Mac se produise à nouveau sur scène après la mort de Christine McVie. "Pour le moment, je pense qu’une ligne a été tracée dans le sable avec la perte de Chris," avait-il déclaré lors d’une interview sur le tapis rouge des Grammy Awards de cette année. "Je dirais que nous sommes finis, mais nous avons tous déjà dit cela. C’est en quelque sorte impensable en ce moment".