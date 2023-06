Fleet Foxes sort des reprises des Strokes et de Joni Mitchell

Dans un communiqué de presse, Pecknold a parlé de la reprise de "Under Control", que le groupe a interprétée avec Uwade lors d'une tournée en 2022. (Blood Orange a également repris cette chanson dans la même ville et le même week-end que Fleet Foxes).

"L'été dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir l'incroyable chanteuse et auteur-compositeur Uwade Akhere en première partie de notre tournée", a déclaré Pecknold. "L'une des choses sur lesquelles nous étions tous d'accord en coulisses était notre amour commun des Strokes - entendre la voix d'Uwa résonner dans les couloirs lorsqu'elle chantait 'The End Has No End' ou 'Reptilia' était toujours un moment fort de la journée. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle aimerait chanter "Under Control" avec nous et les Westerlies au Forest Hills Tennis Stadium dans le Queens, alors nous l'avons préparée au soundcheck et lui avons demandé. C'était génial ! Elle a tout déchiré. "

À propos de la reprise de "Hejira", Pecknold a déclaré : "Mon père fabriquait des guitares basses et jouait dans des groupes dans les années 20 et 30 dans le Nord-Ouest ; son rêve était de devenir le bassiste de Joni Mitchell, comme le grand Jaco Pastorius. Juste avant notre concert surprise avec Joanna Newsom en mars, je lui ai racheté une des basses fretless qu'il avait fabriquées dans les années 80, et j'ai pensé qu'il serait bien que nous jouions "Hejira" ensemble, sur la même affiche que Joanna, la Joni de notre époque. C'était aussi un honneur d'être rejoint par Daniel Rossen, l'un des plus grands musiciens de ces 20 dernières années. "

De son côté, Joni Mitchell a donné son premier concert en tête d’affiche depuis plus de 20 ans ce 10 juin. À l’instar du concert de Newport, l’artiste a joué avec Brandi Carlile et un groupe composé notamment de Marcus Mumford. Elle a livré un set de 24 chansons issues de sa carrière et de quelques reprises.