Flèche Wallonne : Skjelmose 2e et "plus proche" qu’il ne le pensait, Landa 3e derrière "le premier des mortels"

Mikel Landa troisième était, lui aussi, ravi de sa prestation : "Je suis super heureux, honnêtement. Après le Pays basque, je me suis senti un peu malade. Je n’avais donc pas beaucoup de confiance. J’aurais peut-être pu être deuxième mais je n’aurais pas pu battre Pogacar".

Si tout le monde veut évidemment s’imposer, actuellement Tadej Pogacar semble imbattable : "Quelqu’un doit être deuxième ou troisième, le premier des mortels, ou des autres. C’est comme ça. Il est supérieur, c’est un super coureur et c’est impossible de le battre pour le moment".

Pourtant, la montée du Mur de Huy ne semblait pas la plus avantageuse pour le Slovène, mais pour Landa, il est à l’aise partout : "Je pense qu’il est un super puncheur avec une très bonne équipe. C’est vraiment très dur de le battre".

Grâce à sa troisième place, Mikel Landa peut envisager Liège-Bastogne-Liège un peu plus sereinement : "Je suis très heureux et maintenant j’ai plus de confiance pour dimanche. Ce sera une course plus dure. Remco sera là aussi donc peut-être que ce sera une grosse bataille entre eux et on peut utiliser ça pour gagner".