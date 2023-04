Flèche Wallonne : revivez la dernière montée du Mur de Huy avec la victoire de Tadej Pogacar

Comme toujours depuis de nombreuses années, la victoire sur la Flèche Wallonne s’est jouée dans la montée finale du Mur de Huy avec un peloton groupé au pied.

Si Romain Bardet a tenté la première accélération, c’est le grand favori Tadej Pogacar qui fait la première différence dans les pentes raides du Mur.

Le jeune danois Mattias Skjelmose tente de boucher le trou mais le Slovène est trop fort et ne s’écrase pas pour lever les bras et remporter la Flèche Wallonne.

Skjelmose et Landa terminent à quelques mètres du double vainqueur du Tour de France et complètent le podium alors que deux Belges se hissent dans le top 10 : Benoot 7e, et Van Gils 8e.