Flèche Wallonne : les derniers préparatifs et les supporters déjà prêts

Avec 450.000 km au compteur, le camping-car de Jean Paul et Jeannine les accompagne à chaque course cycliste. Depuis 30 ans, ils parcourent les routes de France et de Belgique : "Cela fait des années que nous faisons ça ! Je ne peux pas les compter… Vous savez, on a 81 ans et on en a vécu des choses. J’étais triste que les deux dernières années soient marquées par le Covid… Mais aujourd’hui la vie reprend et on peut revenir entre camping-car et aller manger au restaurant à chaque étape ! On a toutes les flèches du Tour de France et de Paris-Roubaix, le camping-car déborde de souvenirs", conclut Jeannine.

Ce mercredi, place aux professionnels pour une course qui se fera sous le soleil