Flèche Wallonne: le palmarès, les résumés en vidéos

Deuxième victoire pour Valverde sur le Mur de Huy Cyclisme

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a remporté mercredi la 78e édition de la Flèche Wallonne cycliste, longue de 199 km entre Bastogne et Huy. Cette 12e épreuve du WorldTour s'est jouée dans la 3e et dernière ascension du Mur de Huy au sommet duquel était jugé l'arrivée. Il a facilement devancé l'Irlandais Daniel Martin (Garmin-Sharp), 2e à 3 secondes, et le champion de Pologne Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step), 3e à 4 secondes.