Flèche Wallonne : le départ de retour à Herve, un parcours inchangé avec le triple Mur de Huy en vedette

Herve accueillera le départ de la Flèche Wallonne 2023 le mercredi 19 avril, a-t-on appris ce mercredi lors de la présentation des Classiques Ardennaises. La ville liégeoise avait déjà accueilli le départ de la Flèche Wallonne en 2020 mais l’épidémie de Covid avait gâché la fête, qui sera désormais possible en 2023.

Comme le veut la tradition, le Mur de Huy restera le juge de paix incontournable de cette 87e édition longue de 194,5 km. Intégré à un circuit final qui sera affronté trois fois, le terrible Chemin des Chappelles fera partie d'une trilogie redoutable avec la côte d’Ereffe et la côte de Cherave, réintégrée l’an dernier à la place de la Côte du Chemin des Gueuses. Deux autres côtes répertoriées seront affrontées par les coureurs avant l’arrivée sur le circuit pour un total de 11 côtes.

L’an dernier, le parcours de la Flèche Wallonne avait sacré Dylan Teuns, le plus solide au terme d’une véritable 'course de côte' à laquelle on a désormais l’habitude d’assister.

Le scénario devrait être plutôt similaire chez les Dames. Trois passages sur le Mur de Huy sont également prévus et huit ascensions au programme des 131 km de course. L’an dernier, l’Italienne Marta Cavalli avait eu raison d’Annemiek Van Vleuten.