Flèche Wallonne et Flèche Wallonne Femmes : rendez-vous mercredi 20 avril !

Les célèbres côtes ardennaises accueilleront les éditions féminines et masculines de la Flèche Wallonne, mercredi 20 avril.

Pour la première fois, le peloton féminin affrontera trois ascensions du Mur de Huy, quarante ans après le premier passage sur la montée du Chemin des Chapelles. Les Classiques ardennaises lancent un nouvel appel.

Mercredi 20 et dimanche 24 avril 2022, les éditions masculines et féminines de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège accueilleront les plus grandes stars des pelotons sur les routes caractéristiques de ces épreuves usantes et explosives.

Pour le 40e anniversaire du premier passage sur le Mur de Huy, la municipalité wallonne sera animée comme jamais. Après une première boucle de 70km initiée sur la Grand-Place, les prétendantes à la succession d’Anna van der Breggen (dominatrice de 2015 à 2021 avant de prendre un rôle d'encadrement sportif) escaladeront le Mur à trois reprises, une première pour elles.