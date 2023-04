Flèche Wallonne : "Bien roulé ma petite chèvre", la magnifique journée de Johan Meens dans l’échappée

Si Tadej Pogacar a remporté la Flèche Wallonne, Johan Meens était, lui, satisfait de sa course, passée dans l’échappée matinale. Le régional de l’étape était impressionné par la force des coureurs qui l’accompagnaient comme il l’a expliqué au micro de Kevin Paepen : "Ça roulait à fond dès le début. Enfin pour moi. Je me rends compte que sur les courses World Tour c’est toujours le cas. Maintenant que j’ai un peu l’habitude avec les échappées, il y a 30 ou 40 watts en plus dès le début de course. C’est toute la course comme ça et ça accélère encore. Quand nous, on est à bloc, les gars comme Kragh Andersen savent encore accélérer. Je suis content de ma journée".

Petit moment cocasse dans l’interview lorsque Tom Paquot passe à côté du coureur de la Bingoal WB. "Bien roulé ma petite chèvre", référence à son surnom, la Chèvre de Hombourg.

Passer la journée devant, c’était l’objectif de Meens et le résultat, c’est un bon apprentissage au plus haut niveau : "J’ai fait ce que j’avais à faire, ça me permet de progresser, voir où je peux aller. Mais je suis content de moi. C’était le plan. J’y étais. Tant mieux pour moi. Je suis content. Ça me fait un bon exercice on va dire".

L’objectif maintenant, c’est d’essayer de se rapprocher du niveau des coureurs qu’il a côtoyé ce mercredi : "Kragh Andersen c’est un mec qui fait des tops 10 au Tour de France ou des choses comme ça. On voit à quel point ils sont forts et le chemin qu’il faut encore parcourir pour pouvoir être peut-être un jour à leur niveau. Qui sait ? On peut toujours rêver".

A domicile, le Belge a pu profiter pleinement de son échappée : "Il y avait quand même pas mal de monde et il y a pas mal de fois où on a crié mon nom. Ça faisait vraiment plaisir. En plus on démarrait de Herve, à côté de chez moi. Il y avait vraiment beaucoup de public et j’ai vraiment profité un maximum. C’est devant qu’on profite le mieux".

Les yeux sont désormais tournés vers Liège-Bastogne-Liège où Meens se verrait bien faire le même coup et se glisser dans l’échappée : "Si je peux faire la même journée dimanche, je serai le plus heureux".

Grimper le Mur de Huy lors de la Flèche Wallonne, c’est une expérience à part pour Meens : "Le monde c’était fou. A un moment donné, ça faisait presque mal aux oreilles tellement il y avait du bruit. C’était vraiment dingue. Pour moi, c’était incroyable".