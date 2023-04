Flèche Wallonne 2023 : Tadej Pogacar grand favori, diffusion, parcours et outsiders de la 87e édition

Un an après la victoire du Belge Dylan Teuns au sommet du Mur de Huy, les amoureux des Ardennaises se fixeront rendez-vous sur la Flèche Wallonne ce mercredi.

Le puncheur de la formation Israel - Premier Tech, malade, ne prendra pas le départ cette année. Pas plus que Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), blessé au genou, ou Alejandro Valverde (5 victoires), parti à la retraite.

L'ogre slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) sera donc le grand favori après ses démonstrations sur le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race. Le seul ancien vainqueur de la Flèche Wallonne au départ sera le Suisse Marc Hirschi (2020), qui est aussi le.... coéquipier de Pogi.

Avant d'affronter le Champion du Monde Remco Evenepoel sur les routes de Liège-Bastogne-Liège dimanche, le vainqueur des Tours de France 2020 et 2021 trouvera quand même à qui parler entre Herve et Huy.

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), troisième de l'Amstel Gold Race dimanche, devrait être en mesure de faire parler son explosivité dans les virages du Mur de Huy.

Les Français David Gaudu (Groupama - FDJ), deuxième de Paris-Nice, et Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), troisième de la Flèche Brabançonne mercredi dernier, auront aussi une carte à jouer.

Tout comme l'épatant coureur irlandais Ben Healy (EF Education Post), 22 ans, deuxième de la Flèche Brabançonne puis de l'Amstel Gold Race la semaine dernière.

Les Espagnols Enric Mas (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain - Victorious), les Colombiens Sergio Higuita (Bora - hansgrohe) et Dani Martinez (Ineos Grenadiers), le Portugais Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) et les régionaux de l'étape, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), essaieront eux aussi de se mettre en évidence.

Et pourquoi pas en passant la journée dans la bonne échappée : en début de course, entre Herve et Esneux, les côtes de Trasenster (3,3 km à 4,9%) et des Forges (1,7 km à 7,8%) pourraient permettre à quelques solides gaillards de prendre la poudre d'escampette.

C'est dans les 100 derniers kilomètres de cette épreuve, qui en compte 194,2, que les difficultés vont s'enchaîner avec trois passages dans la côte d'Ereffe, à Marchin (2,1 km à 5%), dans la côte de Cherave (1,3 km à 8,1%), à Huy, et dans le mythique Mur de Huy (1,3 km à 9,6%).

Ce circuit local, qu'il faudra se farcir à trois reprises, pourrait permettre à l'un ou l'autre audacieux d'essayer de priver le public du traditionnel sprint en côte auquel on assiste habituellement dans le Mur de Huy.

Tadej Pogacar, expert en la matière, tentera-t-il d'anticiper l'ascension finale en passant à l'attaque à Marchin, Cherave, ou déjà lors du deuxième passage dans le Mur, à une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée ? Si un coureur du peloton peut mener une telle offensive jusqu'au bout, c'est bien lui...