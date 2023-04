Flèche Wallone féminine : une impressionnante Demi Vollering réalise le doublé Amstel – Flèche, pas de Belge dans le top 10

Demi Vollering a remporté la Flèche Wallonne au terme d’une course maîtrisée où elle a montré qu’elle était la plus forte, réalisant notamment une très grosse dernière montée du Mur de Huy. Liane Lippert prend la deuxième place, devant Gaia Realini.

Un groupe de six coureuses prend les devants en début de course mais est repris à 43km de l’arrivée alors qu’il reste encore deux ascensions du Mur de Huy.

van Vleuten met un gros tempo dans la deuxième ascension et un groupe de 4 se détache avec Moolman, Niewiadoma et Longo Borghini.

Reusser fait le travail pour SD Worx pour ramener le groupe derrière mais c’est finalement Vollering qui fait un gros effort pour revenir à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Un nouveau mouvement de course se crée au moment de la jonction entre les deux groupes. Spratt sort seule. Un groupe de trois, composé de Ghekiere, Bauernfeid et Magnaldi, est à la poursuite de l’Australienne et un groupe d’une vingtaine de coureuses est un peu plus loin.

Les trois coureuses sont reprises à 11km de l’arrivée sous l’impulsion des Movistar et SD Worx dans le peloton. L’écart continue de fondre et Spratt est reprise dans la montée dans Cherave. Au sommet, elles ne sont plus qu’une dizaine sous l’impulsion de Vollering, mais ça temporise et un deuxième groupe recolle juste avant l’entame de l’ascension finale du Mur de Huy.

Vollering met un gros tempo dès le pied et seul Niewiadoma parvient à suivre dans un premier temps mais laisse ensuite quelques mètres. Lippert revient dans la roue de la Néerlandaise mais Vollering continue son forcing et crée un nouvel écart pour s’envoler vers la victoire.

Demi Vollering ne craque pas et remporte la Flèche Wallonne, après s’être imposée sur l’Amstel quelques jours auparavant, devant Liane Lippert et Gaia Realini.