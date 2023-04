Flèche brabançonne : "Une occasion manquée pour Lotto Dstny et Soudal Quick-Step"

Dorian Godon a remporté la Flèche brabançonne ce mercredi ! Une victoire au terme d’un sprint à deux, qu’il estime être la plus belle de sa carrière. Il faut dire que la météo n’a pas facilité une course déjà compliquée. Rodrigo Beenkens a débriefé la course aux côtés de Gérard Bulens, notre consultant vélo.

Quelle analyse de la course ? "Une course difficile, une course d’usure qui n’était pas simplifiée par les conditions atmosphériques. La multiplication des ascensions qui provoque une élimination par l’arrière du peloton. Et puis deux individualités qui sont les plus fortes de la course, Dorian Godon et Ben Healy. On sait que ce sont deux bons rouleurs qui ont accéléré sur les dernières ascensions, qui ont mis tout le monde dehors comme on dit. Et qui ont fini par en découdre dans la dernière ascension du "S" avec un Healy qui a quand même été moins fort au sprint. Et une belle victoire pour l’équipe AG2R."

Deux coureurs de la même équipe (AG2R) sur le podium, on se dit que c’était la meilleure équipe ce mercredi ? "Certainement. C’étaient en tout cas les plus intelligents. Avec un homme qui est parti à l’avant, qui était fort, qui gagne. Et un deuxième qui sort du peloton dans la finale, qui disait de ne pas avoir de bonnes sensations et qui malgré tout s’assure la troisième matche du podium. Je pense qu’on peut dire qu’ils ont couru intelligemment et qu’ils ont gagné."

Quelles équipes ont commis des erreurs ? "C’est toujours facile d’apporter un jugement après que la course soit terminée, mais je trouve quand même que quand on voit Cavagna et Kron distancés dans l’avant-dernière ascension, 33 kilomètres avant l’arrivée et qu’on court pour gagner, qu’on a un peloton à 35/40 secondes il y a encore quelque chose à faire. Surtout si on a encore des équipiers. Or, j’ai constaté que pour Rémi Cavagna qui a tout tenté pour décrocher la troisième place, il restait trois équipiers dans le peloton. C’était le cas aussi pour Kron, avec surtout un Arnaud de Lie qui pouvait peut-être ambitionner quelque chose au sprint ici. Est-ce qu’on n’avait plus la force derrière ? Est-ce qu’on n’a pas eu la lucidité dans la voiture ? Est-ce que Kron a manqué de franchise et aurait dû dire qu’il n’avait plus les jambes ? Telle est la question. Seuls les membres des deux équipes peuvent y répondre. Mais je pense que Cavagna a fait tout ce qu’il fallait de son côté pour essayer de mettre un pied sur une marche du podium."

À partir de dimanche, sur l’Amstel, on annonce le retour de Pogacar, c’est quand même le festival des occasions manquées pour les équipes quand les coureurs les plus en forme cette saison ne sont pas là… "Je pense qu’il y avait une belle occasion ici pour les équipes belges. En tout cas les équipes belges qui ont été un peu plus en difficultés, pas comme Intermarché Wanty-Gobert qui a gagné à l’étranger, qui a connu beaucoup de misères, mais pour Soudal Quick-Step et Lotto Dstny il y avait une occasion extraordinaire, dans une belle course de haut niveau, télévisée, en Belgique, de faire quelque chose. On les a vus mais je pense qu’il y aura un goût de trop peu dans les débriefings dans les bus."