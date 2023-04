Flèche brabançonne : un circuit final qui promet, une chance pour De Lie ? (Direct vidéo à 15h15)

La Flèche brabançonne s'élance ce mercredi à 12h30 du Grote Markt de Louvain. Plusieurs coureurs auront une carte à jouer sur le parcours de 205 kilomètres qui se terminera sur un triple tour de circuit aux nombreuses difficultés.

Magnus Sheffield, lauréat en 2022, figure parmi les candidats à sa propre succession. Son coéquipier chez Ineos-Grenadiers Ethan Hayter fait partie des favoris. Côté belge, la bonne surprise pourrait venir d’Arnaud De Lie en cas d’arrivée au sprint. Attention aussi à Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Neilson Powless (EF Education EasyPost) et Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), deuxième l’année dernière derrière Sheffield.

Sur le circuit final de 21,9 kilomètres, arpenté à trois reprises par les coureurs, les difficultés ne manqueront pas. Les deux tronçons pavés et en côte de la Hertstraat (0,3 km à 6,5% de dénivelé positif) et de la Moskestraat (0,5 km à 7,1%) donneront du fil à retordre aux prétendants à la victoire, tout comme le Hagaard (900 m à 5,4%), le Holstheide (800 m à 5,6%) et la S-Bocht (1,5 km à 3,6%).

La Flèche brabançonne sera à suivre dès 15h15 en direct vidéo.