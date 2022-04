Flèche brabançonne - Remco Evenepoel : "Si je ne freinais pas, je tombais"

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) s'est classé sixième de la Flèche brabançonne au terme du sprint du groupe de chasse au cours duquel une manœuvre vers la gauche l'a contraint à ralentir en plein effort. "Si je ne freinais pas, je tombais", a expliqué Evenepoel. "J'ai eu de la chance de ne pas chuter."

Pour le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl, l'équipe du vainqueur Magnus Sheffield était la plus forte mercredi. "Il faut avouer qu'INEOS Grenadiers était l'équipe la plus forte sur le terrain, avec trois coureurs dans le groupe des sept échappés dans la finale. Je ne suis pas sûr que ce soit le coureur le plus fort qui a gagné, même s'il fallait être encore très fort pour s'échapper pour la victoire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est l'équipe la plus forte qui s'est imposée. De plus, la course a été dure. Je ne savais pas que cette course était plus un cyclocross qu'une course sur route. Les routes étaient parfois très glissantes et il était difficile de rester sur le vélo. J'étais parfois très inconfortable sur les pavés, ce qui me fait dire que je ne suis pas fait pour les classiques flandriennes, avec tous leurs secteurs pavés, moi qui ai été mis en difficulté sur les deux seuls pavés de la Flèche brabançonne."

Remco Evenepoel a souligné ne pas avoir été en pleine possession de ses moyens, mercredi, après le Tour du Pays basque disputé la semaine passée. "Je n'étais pas à 100%, je le sentais dans les jambes, surtout dans les bosses qui faisaient très mal. J'étais le moins bon du groupe dans la Hetstraat, où j'ai souffert le plus. Il fallait rouler sur les pavés et éviter le bord de la route où j'ai failli tomber dans le premier passage. La journée a été dure et, seul, face à trois coureurs d'INEOS Grenadiers dans le groupe, les choses étaient compliquées. Je ne vais pas oublier facilement une journée comme celle-ci. J'espère que mes jambes oublieront plus vite. J'ai une semaine pour récupérer avant les Ardennes."