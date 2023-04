Flèche Brabançonne : la liste des engagés

La Flèche Brabançonne fait traditionnellement la transition entre les classiques Flandriennes et les Ardennaises. Placée entre Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race, la classique belge voit le profil des coureurs alignés changer. Les spécialistes des pavés font place aux puncheurs qui enchaîneront ensuite avec l’Amstel Gold Race dimanche, avant de se diriger vers la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Liste officielle des engagés de la 63e Flèche Brabançonne (1.Pro) qui reliera Louvain à Overijse sur 205,1 km mercredi :

INEOS Grenadiers (G-B) : 1. Michal Kwiatkowski (Pol) ; 2. Leo Hayter (G-B) ; 3. Cameron Wurf (Aus) ; 4. Michael Leonard (Can) ; 5. Michael Tarling (G-B) ; 6. Brandon Rivera (Col) ; 7. Kim Heiduk (All)

Soudal Quick-Step (Bel) : 11. Andrea Bagioli (Ita) ; 12. Rémi Cavagna (Fra) ; 13. Dries Devenyns ; 14. Jordi Warlop ; 15. Jannik Steimle (All) ; 16. Martin Svrcek (Svq) ; 17. Stan Van Tricht

Alpecin-Deceuninck (Bel) : 21. Quinten Hermans ; 22. Axel Laurance (Fra) ; 23. Sören Kragh Andersen (Dan) ; 24. Jason Osborne (All) ; 25. Xandro Meurisse ; 26. Robert Stannard (Aus) ; 27. Gianni Vermeersch

Intermarché-Circus (Bel) 31. Francesco Busatto (Ita) ; 32. Lilian Calmejane (Fra) ; 33. Dries De Pooter ; 34. Jelle Vermoote ; 35. Tom Paquot ; 36. Dion Smith (N-Z) ; 37. Loïc Vliegen

Lotto Dstny (Bel) : 41. Arnaud De Lie ; 42. Jarrad Drizners (Aus) ; 43. Pascal Eenkhoorn (P-B) ; 44. Andreas Lorentz Kron (Dan) ; 45. Mathijs Paasschens (P-B) ; 46. Arjen Livyns ; 47. Florian Vermeersch

AG2R-Citroën (Fra) : 51. Benoit Cosnefroy (Fra) ; 52. Stan Dewulf ; 53. Dorian Godon (Fra) ; 54. Oliver Naesen ; 55. Michael Schär (Sui) ; 56. Lawrence Naesen ; 57. Greg Van Avermaet

Bahrain Victorious (Bhr) : 61. Wouter Poels (P-B) ; 62. Nikias Arndt (All) ; 63. Matevz Govekar (Sln) ; 64. Fran Miholjevic (Cro) ; 65. Niccolo Buratti (Ita) ; 67. Jonathan Milan (Ita)

Cofidis : 71. Axel Zingle (Fra) ; 73. André Carvalho (Por) ; 74. Eddy Fine (Fra) ; 76. Christophe Noppe ; 77. Alexandre Delettre (Fra)

EF Education-Easypost (USA) : 81. Frölich Mikkel Honoré (Dan) ; 82. Ben Healy (Irl) ; 83. Andrea Piccolo (Ita) ; 84. Simon Carr (G-B) ; 85. Sean Quinn (USA) ; 87. Michael Valgren Hundahl (Dan)

Team Arkéa-Samsic (Fra) : 91. Warren Barguil (Fra) ; 93. Mathis Le Berre (Fra) ; 94. Kevin Ledanois (Fra) ; 95. Lukasz Owsian (Pol) ; 96. Andrii Ponomar (Ukr) ; 97. Alan Riou (Fra)

Trek-Segafredo (USA) : 101. Edward Theuns ; 103. Markus Hoelgaard (Nor) ; 104. Quinn Simmons (USA) ; 105. Toms Skujins (Let) ; 106. Asbjörn Hellemose (Dan) ; 107. Mathias Vacek (Tch)

UAE Team Emirates (EAU) : 111. Matteo Trentin (Ita) ; 112. Mikkel Bjerg (Dan) ; 113. Sjoerd Bax (P-B) ; 114. Alessandro Covi (Ita) ; 115. Ryan Gibbons (AfS) ; 116. Marc Hirschi (Sui) ; 117. Vegard Stake Laengen (Nor)

Bingoal WB (Bel) : 121. Lucas Jacques ; 122. Julian Mertens ; 123. Floris De Tier ; 124. Dimitri Peyskens ; 125. Johan Meens ; 126. Aaron Van Der Beken ; 127. Luca Van Boven

Team Flanders-Baloise (Bel) : 131. Jenno Berckmoes ; 132. Kamiel Bonneu ; 133. Vito Braet ; 134. Alex Colman ; 135. Sander De Pestel ; 136. Elias Maris ; 137. Ward Vanhoof

Bolton Equities Black Spoke (N-Z) : 141. Logan Currie (N-Z) ; 142. Aaron Gate (N-Z) ; 143. Ryan Christensen (N-Z) ; 144. James Fouche (N-Z) ; 145. Mark Stewart (G-B) ; 146. Jacob Scott (G-B) ; 147. Rory Townsend (Irl)

Human Powered Health (USA) : 151. Charles-Etienne Chretien (Can) ; 152. Gage Hecht (USA) ; 153. August Jensen (Nor) ; 154. Colin Joyce (USA) ; 155. Wessel Krul (P-B) ; 156. Barnabas Peak (Hon) ; 157. Adam De Vos (Can)

Israel-Premier Tech (Isr) : 161. Tom Van Asbroeck ; 162. Simon Clarke (Aus) ; 163. Giaccomo Nizzolo (Ita) ; 164. Daryl Impey (AfS) ; 165. Nicholas Schultz (Aus) ; 166. Corbin Strong (N-Z) ; 167. Hugo Houle (Can)

Q36.5 (Sui) 171. Jack Bauer (N-Z) ; 173. Kamil Malecki (Pol) ; 174. Cyrus Monk (Aus) ; 175. Alessandro Fedeli (Ita) ; 176. Tobias Ludvigsson (Suè) ; 177. Nickolas Zukowsky (Can)

Tudor (Sui) : 181. Nils Brun (Sui) ; 182. Aloïs Charrin (Fra) ; 183. Lucas Eriksson (Suè) ; 184. Jacob Eriksson (Sui) ; 185. Alexander Kamp (Dan) ; 186. Mika Heming (All) ; 187. Arthur Kluckers (Lux)

UNO-X (Nor) 191. Urianstad Martin Bugge (Nor) ; 192. Anthon Charmig (Dan) ; 193. Tord Gudmestad (Nor) ; 194. Anders Johannessen (Nor) ; 195. Tobias Johannessen (Nor) ; 196. Hindsgaul Madsen (Dan) ; 197. Gregaard Jonas Wilsly (Dan).