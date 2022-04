Flèche Brabançonne : La liste des engagés

La liste des engagés à la 62e édition de la Flèche Brabançonne (1.Pro), disputée mercredi 13 avril :

INEOS Grenadiers (G-B):

1. Thomas Pidcock (G-B); 2. Laurens De Plus; 3. Luke Rowe (G-B); 4. Michal Kwiatkowski (Pol); 5. Ben Turner (G-B); 6. Cameron Wurf (Aus); 7. Magnus Sheffield (USA)

Quick-Step Alpha Vinyl Team (Bel):

11. Julian Alaphilippe (Fra); 12. Rémi Cavagna (Fra); 13. Remco Evenepoel; 14. Dries Devenyns; 15. Andrea Bagioli (Ita); 16. Mauri Vansevenant; 17. Davide Ballerini (Ita)

Lotto Soudal (Bel):

21. Philippe Gilbert; 22. Victor Campenaerts; 23. Andreas Kron (Dan); 24. Cedric Beullens; 25. Sébastien Grignard; 26. Roger Kluge (All); 27. Tim Wellens

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

31. Jan Bakelants; 32. Baptiste Planckaert; 33. Tom Devriendt; 34. Dimitri Claeys; 36. Adrien Petit (Fra); 37. Kevin Van Melsen

AG2R-Citroën (Fra):

41. Benoit Cosnefroy (Fra); 42. Mikaël Cherel (Fra); 43. Dorian Godon (Fra); 44. Oliver Naesen; 45. Michael Schär (Sui); 46. Lawrence Naesen; 47. Lawrence Warbasse (USA)

Bahrain Victorius (Bah):

51. Yukiya Arashiro (Jap); 52. Chun Kai Feng (Tai); 53. Jan Tratnik (Sln); 54. Jack Haig (Aus); 55. Luis Leon Sanchez (Esp); 56. Dylan Teuns; 57. Filip Maciejuk (Pol)

BORA-hansgrohe (All):

61. Giovanni Aleotti (Ita); 62. Jordi Meeus; 63. Marco Haller (Aut); 64. Jonas Koch (All); 65. Martin Laas (Est); 66. Nils Politt (All); 67. Ide Schelling (P-B)

Cofidis (Fra):

71. Bryan Coquard (Fra); 72. Sander Armee; 74. Davide Cimolai (Ita); 75. Alexandre Delettre (Fra); 76. Alexis Renard (Fra); 77. Kenneth Vanbilsen

EF Education-Easypost (USA):

81. Michael Valgren Hundahl (Dan); 82. Jens Keukeleire; 83. Ben Healy (Irl); 84. Alberto Bettiol (Ita); 85. Jonas Rutsch (All)

Israel-Premier Tech (Isr):

91. Jakob Fuglsang (Dan); 92. Daryl Impey (AfS); 93. Krists Neilands (Let); 94. Mads Würtz Schmidt (Dan); 95. Giacomo Nizzolo (Ita); 96. Reto Hollenstein (Sui); 97. Hugo Houle (Can)

Team BikeExchange-Jayco (Aus):

101. Michael Matthews (Aus); 102. Jan Maas (P-B); 103. Luke Durbridge (Aus); 104. Nicholas Schultz (Aus); 105. Jack Bauer (N-Z); 106. Luka Mezgec (Sln); 107. Dion Smith (N-Z)

Trek-Segafredo (USA):

111. Tony Gallopin (Fra); 112. Julien Bernard (Fra); 113. Alexander Kamp (Dan); 114. Antwan Tolhoek (P-B); 115. Filippo Baroncini (Ita); 117. Jakob Egholm (Dan)

UAE Team Emirates (EAU):

121. Matteo Trentin (Ita); 122. Juan Ayuso (Esp); 123. Alessandro Covi (Ita); 124. Ivo Alves (Por); 125. Marc Hirschi (Sui); 126. Fin Fisher-Black (N-Z); 127. Juan Molano (Col)

Alpecin-Fenix (Bel):

131. Tobias Bayer (Aut); 132. Dries De Bondt; 133. Floris De Tier; 134. Xandro Meurisse; 135. Stefano Oldani (Ita); 136. Kristian Sbaragli (Ita); 137. Robert Stannard (Aus)

B&B Hotels-KTM (Fra):

141. Alan Boileau (Fra); 142. Franck Bonnamour (Fra); 144. Cyril Gautier (Fra); 145. Quentin Jauregui (Fra); 146. Eliot Lietaer

Bardiani-CSF (Ita):

151. Enrico Battaglin (Ita); 153. Davide Gabburo (Ita); 154. Johnatan Canaveral (Col); 155. Martin Marcellusi (Ita); 156. Alessio Martinelli (Ita); 157. Alex Tolio (Ita)

Bingoal Pauwels Sauzen (Bel):

161. Ludovic Robeet; 162. Arjen Livyns; 163. Milan Menten; 164. Tom Wirtgen (Lux); 165. Tom Paquot; 166. Dimitri Peyskens; 167. Mathijs Paasschens (P-B)

Burgos-BH (Esp):

171. Felipe Orts (Esp); 172. Jetse Bol (P-B); 173. Jesus Ezquerra (Esp); 174. Angel Madrazo (Esp); 175. Alexander Molenaar (P-B); 176. Oscar Pelegri (Esp); 177. Ander Okamika (Esp)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

181. Ruben Apers; 182. Jenno Planckaert; 183. Vito Braet; 184. Arne Marit; 185. Aaron Van Poucke; 186. Kenneth Van Rooy; 187. Julian Mertens

Team Arkéa-Samsic (Fra):

191. Warren Barguil (Fra); 192. Winner Anacona (Col); 193. Lukasz Owsian (Pol); 194. Benjamin Declercq; 195. Christophe Noppe; 196. Markus Pajur (Est); 197. Kevin Vauquelin (Fra)

UNO-X Pro (Nor):

201. Idar Andersen (Nor); 202. Adne Holter (Nor); 203. Tobias Johannessen (Nor); 204. Jacob Madsen (Dan); 205. Torjus Sleen (Nor); 206. Torstein Traeen (Nor); 207. Jonas Wilsly (Dan).