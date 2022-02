Flèche Brabançonne : Jumbo-Visma pas inscrite au départ, Van Aert privé de sa revanche ?

Wout Van Aert ne pourra pas prendre sa revanche sur Tom Pidcock lors de la Flèche Brabançonne le 13 avril prochain. Il se dessine en effet que l’un des chouchous du public belge sera absent de la course, son équipe ne s’est pas inscrite pour y participer.

L’information ne vous a peut-être pas échappé si vous êtes assidus de l’Étoile de Bessèges sur Auvio ces derniers jours : Gérard Bulens, notre consultant s’est entretenu avec l’organisateur de la "Brabantse Pijl", qui lui a confié la non-inscription des Jumbo-Visma pour la course d’un jour. Sauf forfait d'une autre équipe pour cas de Covid, et encore faudrait-il encore que les Jumbo soient intéressés, on ne verra pas Wout Van Aert et ses équipiers sur les routes brabançonnes.

Pas de possibilité pour Wout de prendre sa "revanche" sur Tom Pidcock après sa deuxième place frustrante l'an dernier. On n'aura pas tout de suite droit non plus aux retrouvailles (sauf changement dans le programme de l'un ou de l'autre) avec Remco Evenepoel après les tensions qui ont suivi les mondiaux. Car Remco, lui, participera bien à la Brabantse Pijl.