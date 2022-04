Une chute est survenue à 18 kilomètres de l’arrivée de la Flèche brabançonne ce mercredi. Celle-ci a été provoquée par une voiture QuickStep qui a tenté de doubler le peloton, qui passait pour l’avant-dernière fois sur la lignée d’arrivée.

Premier accidenté : un coureur Cofidis. Celui-ci, surpris de voir une voiture derrière lui à cet endroit, a fait un écart, qui a provoqué une chute de dominos. Principale victime : le champion du Monde Julian Alaphilippe. Le Français est au sol et se tient le bras gauche.

Après une vérification sommaire, le coureur Quick Step est reparti. Ce qui est encourageant. Plus d’informations sur une éventuelle arriveront après la fin de la course.

Le leader de la formation dirigée par Patrick Lefevere, qui avait déclaré forfait pour Milan-SanRemo le mois dernier en raison d'une bronchite, a fait de Liège-Bastogne-Liège dans dix jours (24 avril), le principal objectif de son printemps.