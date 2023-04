Flèche brabançonne : en l’absence des trois fantastiques, qui tirera son épingle du jeu ?

Identique à celui de l’année dernière, le parcours de 205 kilomètres comprend 24 monts au total et relie Louvain à Overijse, ville autour de laquelle les coureurs termineront par trois tours d’un circuit de 21,9 kilomètres. C’est sur cette triple boucle que se trouvent les principales difficultés de la Flèche. Les deux tronçons pavés et en côte de la Hertstraat (0,3 km à 6,5% de dénivelé positif) et de la Moskestraat (0,5 km à 7,1%) donneront du fil à retordre aux prétendants à la victoire, tout comme le Hagaard (900 m à 5,4%), le Holstheide (800 m à 5,6%) et la S-Bocht (1,5 km à 3,6%). Comme l’année dernière, l’arrivée se fera sur la Brusselsesteenweg.