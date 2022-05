Flea tout près d’Obi-Wan Kenobi ?

Flea n’en serait pas à son coup d’essai sur grand écran. Puisqu’on l’a déjà souvent vu, notamment dans " Retour Vers le Futur ", " The Big Lebowski ", tandis qu’il a aussi assuré une voix dans " Inside Out " et " Toy Story 4 ", produits par Disney, justement…

Et on le retrouvera encore dans le prochain film de Damien Chazelle (" La La Land " et " Whiplash ") qui s’appellera " Babylon ". Avec un casting de rêve : Bradd Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire dans le rôle de Charlie Chaplin, carrément !