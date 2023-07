Flea révèle l’album des Red Hot Chili Peppers qu’il préfère le moins

Depuis cet album, Martinez et Sherman ont tous deux poursuivi une longue carrière musicale, le premier ayant contribué à la musique de films tels que Drive, Only God Forgives et The Lincoln Lawyer, et le second ayant travaillé aux côtés de Bob Dylan et de George Clinton, avant sa mort en 2020.

Par ailleurs, Flea a récemment rappelé que le leader Anthony Kiedis ne se considérait pas comme un musicien et qu’il se rabaissait souvent par rapport aux autres membres du groupe.

"Anthony ne se considère pas vraiment comme un musicien ou comme ayant reçu une quelconque éducation musicale. Il avait l’habitude de dire que nous devrions changer le nom du groupe en Idiot and the Three Geniuses", a déclaré Flea, après l’apparition du chanteur dans son podcast This Little Light.

"Je pense que c’est un grand chanteur. Et il ne cesse d’apprendre et de s’améliorer. Quand nous avons commencé le groupe, il ne savait pas chanter une note – il se contentait de crier. Maintenant, il a des mélodies, et il ne s’y tient même pas. Il se laisse porter et improvise."

Les Red Hot Chili Peppers étaient ce 30 juin sur la plaine de Rock Werchter. Ils ont démarré la partie européenne de leur tournée le 22 juin dernier. La setlist et les images sont à voir ici.

Le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, en a d’ailleurs profité pour assister une deuxième fois à la cérémonie de l’Ommegang. Il a été fait citoyen d’honneur de la ville de Bruxelles. Il a reçu une médaille du bourgmestre Philippe Close et a signé le livre d’or.