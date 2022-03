Flea (Red Hot Chili Peppers) a rejoint Nick Cave et Warren Ellis sur scène

Ce mercredi 9 mars, le bassiste des Red Hot Chili Peppers a rejoint Nick Cave et Warren Ellis sur scène à Los Angeles pour le deuxième rappel de la soirée.

Flea les a accompagnés sur le titre "We No Who U R" de l'album Push The Sky Away des Bad Seeds. Le bassiste a ajouté son propre style au morceau, avant d'embrasser Cave et Ellis à la fin de la chanson.

Découvrez la vidéo ci-dessous :