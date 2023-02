Flea des Red Hot Chili Peppers sort un nouveau podcast

Le célèbre bassiste racontera ses souvenirs, ses rencontres et sa carrière dans une série de 15 épisodes intitulée This Little Light.

Il sera accompagné de Rick Rubin, Cynthia Erivo, Thundercat, Patti Smith et Margo Price pour revenir sur leurs premiers profs, leurs influences, leurs expériences, et comment tout cela les a construits pour devenir ce qu’ils sont tous aujourd’hui.

Une partie des bénéfices récoltés grâce à ce podcast sera reversée au Silverlake Conservatory of Music, une école de musique et une organisation sans but lucratif que Flea a fondé en 2001.

"Je voulais créer This Little Light au profit de mon école de musique, le Silverlake Conservatory of Music", a déclaré Flea dans un communiqué via Rolling Stone. "L’idée derrière cela étant l’éducation musicale, le fait de tomber amoureux de la musique et d’embarquer dans un voyage musical pour votre vie. Le chemin de chacun est si différent, et il est fascinant d’apprendre comment chaque musicien est venu à la musique et a développé son apprentissage au fil du temps."

Le premier épisode sera diffusé le 30 mars prochain, soit un jour après le début de la tournée des Red Hot Chili Peppers à Vancouver.