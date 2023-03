Flea des Red Hot Chili Peppers se fait remarquer dans un hôtel au Japon

Aaaaaah Flea.

C'est phénomène, une force de la nature, un bassiste hors du commun à l’apparente éternelle jeunesse dont l’énergie juvénile ne cesse d’animer encore aujourd’hui le concert des Red Hot Chili Peppers à travers le monde.

Si vous avez déjà été à un concert du groupe, vous avez certainement remarqué que le bassiste est toujours le plus pétillant, le plus remuant, gesticulant et le plus bavard sur scène.

Mais peut-être est-il plus calme dans sa vie privée, pensez-vous ? Et bien la vidéo que nous vous proposons aujourd’hui tend à prouver le contraire.

On y retrouve le célèbre musicien en grande forme dans un hotel à Osaka au Japon en train de faire une démonstration de son talent sur les accords du classique des Red Hot Chili Peppers : "Get Up and Jump" (sorti en 1984).

Une performance qui semble avoir ravi les clients rassemblés autour de lui.