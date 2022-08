Flea des Red Hot Chili Peppers n’aime pas être pris en photo avec les fans

Vendredi dernier (5 août), Luke Vesely a posté un extrait de sa rencontre avec Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot, et Flea, le bassiste, juste avant un concert, et écrit : "Flea et Anthony, merci d’avoir été si gentils lors de notre rencontre, vous êtes tous les deux des rayons de soleil ! Vous n’étiez pas obligés de vous arrêter et discuter, mais vous l’avez fait, et j’espère que vous vous rendez compte de l’impact que vous avez sur nos vies."