Flea des Red Hot Chili Peppers joue l'hymne américain à la basse

Un peu plus tôt cette semaine, Flea est revenu sur une anecdote assez drôle à propos du premier Grammy qu’il a remporté en 1993 pour le titre "Give it Away".

Les Red Hot Chili Peppers ont rendu hommage à Taylor Hawkins lors de deux prestations télévisées, une première durant laquelle ils ont joué "Black Summer" dans le cadre du show de Jimmy Fallon et une seconde durant laquelle ils ont interprété leur second single, "These Are The Ways" dans le show TV de Jimmy Kimmel.

Le groupe vient tout juste de sortir son nouvel album Unlimited Love qui marque le retour du guitariste John Frusciante ainsi que de producteur Rick Rubin. Tout au long de la semaine sur Classic 21, nous vous offrirons également un séjour à Paris pour aller voir le groupe au Stade de France le 8 juillet 2022 (transport et nuit d’hôtel compris) !