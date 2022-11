Flavier Berger sort "D’ici là" et annonce son retour en 2023

Loin d’avoir disparu de la circulation, le français toujours installé à Bruxelles, enchaîne depuis 2018 les collab avec, entre autres : Bonnie Banane, Rone, Marc Melia, Oklou ou encore Pomme où il assure la production de son dernier disque, "Consolation". Il s'est également fait remarquer avec des projets parallèles comme "Radio Contre-Temps" ou encore "De la Friche", une série d’études musicales sur le végétal urbain.

En 2019, Flavien se voit confier la réalisation de la bande originale de "Deep See Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te fondre" une œuvre de Laure Prouvost pour la Biennale de Venise et, plus récemment, la bande-son du film "Tout le monde aime Jeanne" de Céline Devaux.