Flavien Berger, un dernier album entre rêve et réalité

Ce 2 mai, Flavien Berger présentait sur la matinale de la Première son dernier album "Dans cent ans". Un disque qui conclut sa trilogie musicale autour du temps.

L’auteur-compositeur et interprète avait annoncé le 17 mars 2023 la sortie prochaine de son nouvel album. Après le succès de "Contre-temps", la bande originale du film "Tout le monde aime Jeanne" et la co-réalisation de l’album "Consolation" de Pomme, Flavien Berger revient avec un album où vertige amoureux et temps s’entrechoquent.

Tout comme dans ses précédentes réalisations, Flavien Berger combine avec justesse musique électronique et chanson française donnant naissance à un album pop unique en son genre. Dans cet album, l’interprète français semble aborder l’amour avec une vision plus politique où il mêle récits autobiographiques et histoires imaginées. "J’ai voulu clore avec un album jet dans le futur là où le précédent était une espèce de retour dans le passé", confie l’artiste.

Flavien Berger sera présent ce samedi 6 mai à Bruxelles à l’occasion des Nuits Botanique. Vous pourrez assister à un concert unique puisque le chanteur y réalise une nouvelle scénographie, pleine de lumière, mise au point par Juliette Gelli et Alexandre Pontini.