Flavien Berger revient avec "Dans cent ans", une exploration de l’occulte, entre futur, rêve et science-fiction

"Dans cent ans", c’est en le prononçant tout haut que je me suis rendu compte qu’il y avait la notion de temps et puis la notion de "danse" aussi…

Ce n’est pas vraiment fait exprès mais pour moi c’est important dans mes albums d’avoir des rendez-vous avec des étendues musicales : où on part d’un point et on arrive à un autre et où on a traversé, si ce n’est des genres, en tout cas des tons. A l’image d’un film, si les morceaux étaient des séquences ou des chapitres, ce morceau de 15 minutes serait l’épine dorsale, le morceau de bravoure qui ferait traverser des endroits.

Je pense que l’énergie de danse elle est présente dans ma musique à différents endroits, c’est presque une fête païenne ce morceau, qui célèbre le fait que la musique nous dépasse. Je ne dirais pas qu’elle nous survit car ce n’est pas à moi d’en décider mais c’est quelque chose qui nous relie avec le passé et le futur. C’est le rôle de l’art en général et de la musique en particulier, car on la chante, on l’écoute… On baigne dans des musiques qui nous ont précédées et qui nous succéderons. "Dans cent ans", c’est ça… Et si ça passe par la danse alors c’est une manière différente de partager, par un autre langage que celui de la voix.