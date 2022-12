Flatulences à répétition : souffrez-vous du syndrome de SIBO ?

Un diagnostic difficile

D'emblée, le Dr Franchimont tient à souligner "qu'il n’existe pas de test diagnostic ; il convient donc surtout d’exclure toutes les maladies les plus fréquentes associées au SIBO."

Sans sucres, il n’y a pas de fermentation, pas de gaz, et donc pas de SIBO

"Le SIBO est lié à une dysbiose intestinale ; une altération quantitative ou qualitative de la flore microbienne intestinale. Cette dysbiose de l’intestin grêle dans le SIBO est associée à une fermentation - transformation des sucres en gaz - dans l’intestin grêle alors que chez l’individu normal, la fermentation n’a lieu que dans le colon. Chez le patient SIBO, la fermentation a lieu dans l’intestin grêle et le colon. Résultat : les gaz responsables des ballonnements et flatulences viennent de la fermentation de nos aliments riches en sucres qui vont être fermentés plus tôt dans l’intestin grêle avant d’atteindre le colon. Sans sucres, il n’y a pas de fermentation, pas de gaz, et donc pas de tableau clinique de SIBO".