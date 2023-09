Flashdance a 40 ans : 3 anecdotes sur ce film culte

Si Jennifer Beals est l’actrice qui fut retenue par la production pour incarner la danseuse Alex Owens, il aurait pu en être tout autre. En effet, Demi Moore a été un temps pressentie pour interpréter le rôle-titre. Au moment où sort le film, c’est la carrière de la seconde qui décolle, et pas celle de Jennifer Beals. Pourtant, c’est bien l’inconnue et non la star montante que la production a choisi de retenir. Un choix qui ne permettra pas à Beals de faire décoller sa carrière, malgré le très large écho dont a bénéficié le film. Il lui faudra en effet attendre 20 ans avant de renouer avec un semblant de succès en incarnant une directrice de musée dans la série The L World.