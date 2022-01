Flashback sur le 28 Janvier avec François De Brigode

Le 28 janvier, l'album ''Rumours'' de Fleetwood Mac devient numéro 1. On est en 1978, il se vendra à 40 millions d’exemplaires, pas mal !

Le 28 janvier 1968, Jim Morrison des Doors est arrêté sur la voie publique pour ivresse et agression d’agents à le sortie d’un cinéma à Las Vegas.

Le 28 janvier 2015, Geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath est arrêté lui pour ivresse, agression et vandalisme après une bagarre dans un bar de la Vallée de la mort.

Après un concert, un Fan de Tommy Lee, le batteur de Motley Crue, le croise et lui montre une photo de sa femme nue dans le magazine Penthouse, Tommy Lee qui n’est pas au courant est furieux et boxe le fan, c’était un 28 janvier 1984.

DicK Taylor est né à Dartford le 28 janvier 1943. Il a été de manière éphémère le premier batteur des Stones.

Le 28 janvier 2005 on apprend la mort de Jacque Villeret qui a interprété entre autre François Pignon dans ''Le Dîner de Cons'' et cela à la fois au théâtre et au cinéma vraiment dans un autre genre.

Le 28 janvier 1955, naissance à Paris de Nicolas Sarkozy, son nom complet est Nicolas Sarkozy de Nagy Bosca. Il a été Président de la République de 2007 à 2012.

Le 28 janvier 2018, la presse annonce la mort de Feodor Ingvar Kamprad, quatrième fortune mondiale. C’est le fondateur des meubles en kit IKEA.