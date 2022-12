Flashback : les Specials dans les studios de Folllies

Retrouvez ci-dessus ce showcase que les Specials donnaient dans le cadre de l’émission Folllies de la RTBF avec Gilles Verlant qui accueillait 400 invités en 1979, alors que le groupe venait de sortir son deuxième 45 tours sous le nom des Specials, "A Message To You Rudy", une reprise du titre de Dandy Livingstone, qui allait devenir un classique par la suite. On vous laisse savourer ces 17 minutes de pur plaisir grâce à cette belle archive de la Sonuma.

On apprenait ce mardi (20 décembre) la disparition du chanteur du groupe de ska à l’âge de 63 ans.

Selon une première annonce, c’est suite à "une courte maladie" que Terry Hall serait décédé, mais on en apprend davantage dans un communiqué posté par son ami et collègue Horace Panter, bassiste de la formation. Le groupe était censé enregistrer un album à Los Angeles au début du mois de novembre, mais Terry Hall aurait soudain eu des maux d’estomac en octobre et la semaine suivante, il a dû être emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas qui s’était étendu au foie.