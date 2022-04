Flâneries au cœur de l’abbaye de La Cambre

Une idée de promenade découverte à Bruxelles gratuite ? Avant de foncer faire du lèche-vitrine avenue Louise, n’hésitez pas à réaliser un petit détour par l’Abbaye de la Cambre et ses jardins débordant de charme.

Situé sur la commune d’Ixelles, c’est un véritable écrin de verdure à quelques pas de la frénésie de la ville. Certains bâtiments ont plus de 800 ans ! Flânez entre l’abbaye, l’église cistercienne et la célèbre école de design et d’arts visuels de La Cambre, en profitant des parcs et jardins remarquablement entretenus ! Ici, tout respire le calme, la beauté et l’harmonie. Offrez-vous ce joli moment de sérénité, appuyez sur pause et savourez ! L’accès à l’abbaye est hyper simple : c’est très bien desservi par les transports en commun ! Les jardins sont ouverts au public toute l’année mais c’est au printemps que je vous conseille de les visiter !