Flandriennes, Giro, Tour de France : le calendrier 2023 à travers le chassé-croisé entre van Aert et Evenepoel

Qui dit profil différent dit forcément objectifs différents sur les classiques. En bon Flandrien, Wout van Aert a pointé le Tour des Flandres (2 avril) et Paris-Roubaix (9 avril) comme principaux objectifs. Il sera également au départ de l’E3 (24 mars) et de Gand-Wevelgem (26 mars) mais ne défendra par contre pas son titre au Nieuwsblad (25 février), la course étant trop proche de la fin de la saison de cyclo-cross.

Par rapport à la saison passée, il fera l’impasse sur Liège-Bastogne-Liège, qui avait été ajouté à son programme suite à son test positif au covid qui avait bouleversé ses ambitions de début de saison.

Remco Evenepoel devrait, lui, bien être au départ de la Doyenne, qu’il a remportée en 2022, même s’il a avoué qu’elle ne fait pas partie de ses principaux objectifs. Ses yeux sont en effet rivés vers le Giro (6-28 mai) pour cette première partie de saison. Les Ardennaises pourraient donc être un peu mises de côté même s’il pourrait tout de même participer à la Flèche Brabançonne (12 avril), à l’Amstel (16 avril) et à la Flèche Wallonne (19 avril) pour se préparer à la course au maillot rose.