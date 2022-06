Flandre : trop d’enfants dans les crèches lors d’une inspection sur cinq

Le service flamand d’inspection dans le secteur des soins se retrouve confronté, lors d’une visite sur cinq dans des lieux d’accueil de la petite enfance, à des enfants en surnombre par rapport au nombre d’accompagnateurs présents. Karine Moykens, secrétaire générale du département flamand en charge du Bien-être, de la santé et de la famille l’a expliqué vendredi en commission d’enquête du parlement flamand consacrée aux crèches et gardes d’enfants.

Le "ratio" enfants/accompagnateurs revient régulièrement dans les débats de cette commission. La norme en Flandre est un maximum de 8 enfants par adulte, ou 9 s’il y a plusieurs accompagnateurs. Ce ratio fait partie des plus élevés d’Europe.

Dans l’opposition, Groen estime possible qu’il y ait un lien entre dépassement de la norme et fréquence d’incidents. Karine Moykens a cependant appelé à ne pas tirer de conclusion hâtive sur un potentiel lien de cause à effet.

L'"absolue priorité" des inspecteurs est de vérifier les situations faisant l’objet de plaintes pour danger potentiel, a-t-elle assuré, tout en rappelant que ses services manquent de personnel. L’inspection a bien suivi les dossiers avec danger potentiel, mais le coronavirus a en revanche perturbé les inspections régulières, a-t-elle indiqué.