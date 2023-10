Flandre Orientale : l’aérodrome militaire de réserve d’Ursel (Aalter) sera réactivé la semaine prochaine

Lors de l’exercice organisé à Ursel du 16 au 19 octobre (avec le vendredi 20 comme jour de réserve), l’équipe de la DATM déploiera tous ses moyens pour le balisage des pistes et une tour de contrôle mobile. Et les contrôleurs aériens militaires recevront une formation adaptée. Les lundi, mardi et mercredi, les vols se dérouleront également après la tombée de la nuit, jusqu’à 22h00. Les opérations militaires seront limitées aux installations de l’aérodrome et impliqueront des avions de transport, des avions d’entraînement et des hélicoptères. Des avions de combat F-16 pourraient effectuer des mouvements d’approche mais sans se poser. La Défense prévient que les personnes souhaitant venir observer les avions sont priées de rester en dehors du périmètre de la zone militaire pour des raisons de sécurité, n’étant pas ouverte au public.