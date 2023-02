Flandre occidentale : six personnes placées sous mandat d’arrêt pour la prise d’otage d’un Néerlandais

La police a interpellé six individus qui avaient pris en otage un Néerlandais de 30 ans à la fin du mois de janvier, a indiqué vendredi le parquet de Flandre occidentale. Les malfrats avaient exigé une rançon et menacé de s’en prendre à leur victime. Tous les six ont été placés sous mandat d’arrêt.

Fin janvier, la police belge a été contactée par son homologue néerlandaise pour signaler qu’un homme était retenu en otage par une bande en Flandre occidentale. La victime, originaire des Pays-Bas a été retenue pendant 30 heures dans plusieurs endroits à Roulers et à Ostende. "Grâce à une enquête policière approfondie menée par la police judiciaire fédérale (PJF) et à une bonne coopération avec la police néerlandaise, la victime a pu être localisée rapidement", a déclaré le parquet. L’homme n’était pas en danger de mort, mais présentait plusieurs contusions. Trois hommes ont été appréhendés sur place. Les trois autres l’ont été peu après, à la suite de recherches aux différentes adresses où la victime avait été détenue. Les six individus ont été présentés à un juge d’instruction qui les a placés sous mandat d’arrêt.