Flandre-Occidentale : deux très jeunes filles tuées à Oostkamp, le père interpellé

L'auteur présumé est le père des victimes. Le trentenaire a été arrêté après une perquisition dans la région. Son interrogatoire devra permettre d'en savoir plus sur le mobile. Peut-être qu'un divorce difficile se cachait derrière les faits. La relation avec la mère de ses filles aurait été rompue il y a plusieurs mois.

Le bourgmestre d'Oostkamp, Jan De Keyser (CD&V) n'a pas commenté les faits, mais souligne que la communauté locale a été très durement touchée. "La perte de deux jeunes enfants, et la manière dont elle s'est déroulée, est très dure. Cette nuit, j'ai parlé à la maman et à sa famille et je lui ai souhaité beaucoup de force et de courage dans ces circonstances exceptionnellement tristes." Le Maïeur s'est également déjà rendu à l'école des victimes, où leurs camarades de classe sont accompagnés pendant le processus de deuil. Il a également remercié expressément les services d'urgence et l'école pour leurs efforts.