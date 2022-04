Flandre: incendie dans une réserve naturelle à Turnhout

Un incendie a détruit environ 200 mètres carrés de landes dans la réserve naturelle 't Zwart Water à Turnhout (province d’Anvers), indiquent les pompiers locaux, confirmant une information de la VRT. Un vent fort a permis au feu de se propager rapidement, mais les pompiers ont pu l’empêcher de s’étendre davantage.

Peu avant 11h00 dimanche matin, les pompiers ont été avertis d’un incendie qui progressait rapidement dans la réserve naturelle. Les pompiers de la zone Taxandria se sont rendus sur les lieux et ont même reçu l’aide d’un camion-citerne des pompiers néerlandais. Après environ une heure, le feu a été complètement éteint. On ignore à ce stade comment l’incendie s’est déclaré.

Le feu a été rapidement attisé par un vent fort et un sol sec. Les forêts et les réserves naturelles sont actuellement en phase "orange" d’avertissement incendie. Les visiteurs sont priés de ne pas allumer de feu et de redoubler de prudence. Toute personne qui remarquerait de la fumée ou un incendie est priée d’appeler immédiatement les pompiers.